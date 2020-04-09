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Galatasaray'da Falcao krizi! İndirimi kabul etmedi

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao, sarı kırmızılı yönetimin yaptığı indirim teklifini kabul etmedi.

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Koronavirüs nedeniyle maddi çıkmaza giren Galatasaray oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya’dan flaş bir iddia geldi.

''Falcao, G.Saray’da devam edecek''
Kolombiya’da Radamel Falcao’nun maçlarını yayınlayan Win Sports’un Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, AS’a konuştu. Parada, “Anladığım kadarıyla Falcao, G.Saray’da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao’nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız” ifadelerini kullandı.

''Ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor” 
Parada, “Eğer G.Saray Yönetimi Falcao’nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak G.Saray’da devam eder. Çünkü Araplar’dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama G.Saray’ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor” diye konuştu.

Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor
Falcao, G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 7 taksitini ödedi. Kalan 3 taksiti ise 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde ödeyecek.

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