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Antalya'da 3 köpek zehirli tavuk eti verilerek öldürüldü

ANTALYA'da gece saatlerinde 3 av köpeğine zehirli tavuk eti yedirip, ölümüne sebep olan veya olanlar için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Antalya'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirip, öldürdü. Köpeklerin sahibi olayla ilgililerden şikayetçi oldu.

"Neden böyle bir vicdansızlık yaptılar"

Olay, gece belirlenemeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Baysal'a ait çiftliğe gelen kişi yada kişiler, 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirdi. Sabah bahçeye çıkan Ramazan Baysal, köpeklerin ölüsüyle karşılaştı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Baysal, "Onlar benim çocuklarım gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Neden böyle bir vicdansızlık yaptıklarını anlamıyorum" dedi.

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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