Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Corona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.Abone ol
Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
''23 Nisan için sözleştik”
Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullandı.
7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu, kanıtlandı şimdi kahmanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. Ilk ekip @YurtseverBulut , Gözde ,Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak.23 Nisan için sözleştik....— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 9, 2020
''Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış''
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Korona virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarını yürütmek için laboratuvarda karantinaya girmişti. Prof. Dr. Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, çalışmaların durumu hakkında bilgi aktardı. Prof. Dr. Ovalı yaptığı paylaşımda, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." ifadelerine yer verdi.
PROF.DR. ERCÜMENT OVALI ERGENEKONDAN ALINMIŞTI
Prof. Dr. Ercümen Ovalı, bir subayın oğlu olarak, 1961 yılında Babaeski’de dünyaya geldi. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde iç hastalıkları ihtisası, İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Trabzon KTÜ’de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye’nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır.
Henüz 38 yaşında iken profesör unvanını alan Ercüment Ovalı, 2017 yılında Amerika’dan kan ve kök hücreden yapay deri üretti ve bununla ‘en iyi deneysel araştırma ödülü’ aldı.
Aşıdan önce üzerinde çalıştığı kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi oldu.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı FETÖ’nun hedefi olan isimlerden biri. “Ergenekon davasında İlhan Selçuk ile birlikte ilk Silivri’ye alınanlardandı.