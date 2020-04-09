Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Corona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.

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Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''23 Nisan için sözleştik”

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullandı.

7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu, kanıtlandı şimdi kahmanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. Ilk ekip @YurtseverBulut , Gözde ,Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak.23 Nisan için sözleştik.... — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 9, 2020



''Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış''

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Korona virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarını yürütmek için laboratuvarda karantinaya girmişti. Prof. Dr. Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, çalışmaların durumu hakkında bilgi aktardı. Prof. Dr. Ovalı yaptığı paylaşımda, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." ifadelerine yer verdi.