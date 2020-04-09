İstanbul için en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı! Ekrem İmamoğlu söylüyor

İSTANBUL koronavirüs vaka sayısının açık ara en yüksek olduğu il durumunda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarla İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor.

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TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi. İstanbul'un ilçe ilçe karantinaya alınmasının çözüm olmayacağını savunan İmamoğlu, "İstanbul en az 2 hafta tecrit süreci yaşamalı' dedi.

Ekrem İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Kağıthane'ye kadar uzayan bir yoğunlaşan harita var. Bu noktalarda yogun bir nüfus var. Metrekareye düşen insan sayısı bile ürkütücü. Böyle yoğunluklu bölgelerde bulaşma daha da sıkıntılı.



* İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. İlin pandemi kurulunda da genel kanaat İstanbul'un derhal en az 2-3 hafta karantinaya alınması yönünde. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor.

İstanbul'un açıklanan son koronavirüs haritasına göre vakalar kıyı ilçelerinde yoğunluk gösteriyor. Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Üsküdar ve Ümraniye vaka sayısının en çok olduğu ilçeler.



* Belediyelere ek bütçe sağlanması şarttır.

* İBB’ye 415 bin yardım başvurusu var.

* Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin.

* Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz.