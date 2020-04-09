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İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay fakir anneye Geber dedi görevden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir anneye geber diyen ve büyük tepki toplayan İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın görevden alındığını duyurdu.

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İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, koronavirüs salgını nedeniyle "Çocuklarımız aç, evde nasıl kalalım?" diyen yurttaşa "Geber" yanıtını vermişti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Nail Noğay ayrıca sosyal medya hesabını da kapatmıştı.

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada "Dün sosyal medyada vatandaşımıza yönelik ifadeleriyle gündeme gelen İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevinden alındı. Noğay hakkında Bakanlık nezdinde soruşturma başlatıldı" denildi.

Bakanlık açıkladı! Görevden alındı

Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, Nail Noğay’ın görevden alındığı ifade edildi:Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

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