Gaziantep'te TIR şoföründe koronavirüs çıktı 7 evde 24 kişi karantinaya alındı

4 ay gibi kısa sürede on binlerce ölüme neden olan yeni tip coronavirüs salgının ne denli hızla yayılabilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren bir örnek daha karşımızda.. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı. Evlerin etrafında kolluk güçleri nöbet tutuyor..