Gaziantep'te TIR şoföründe koronavirüs çıktı 7 evde 24 kişi karantinaya alındı
ÖZBEKİSTAN'dan gelen TIR şoföründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıktı. Şoför memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 7 evde 24 kişiyi karantinaya soktu.
4 ay gibi kısa sürede on binlerce ölüme neden olan yeni tip coronavirüs salgının ne denli hızla yayılabilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren bir örnek daha karşımızda.. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı. Evlerin etrafında kolluk güçleri nöbet tutuyor..
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi'ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan'dan 5 gün önce dönen E.K.'nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
7 evde 24 kişiye karantina
Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye'de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı.
Jandarma evin çevresini sardı
Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi.