IMF Başkanından ürküten açıklama! En büyük düşüş olacak

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund -IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsün yaratacağı ekonomik tahribata ilişkin çok karamsar açıklamalar yaptı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin IMF Başkanı Kristalina Georgieva korkutan tabloyu açıkladı. IMF Başkanı, virüsün yarattığı ekonomik krizin 1930'lardaki 'Büyük Buhran'dan bu yana en büyük düşüşü tetikleyeceğini belirtti.

Koronavirüsün ekonomiye etkileri açısından geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmalara kıyasla çok daha karamsar konuşan IMF Başkanı Georgieva, hükümetlerin şimdiden 8 trilyon dolarlık ekonomik teşvik önlemleri aldığını, ancak bunun büyük ihtimalle yeterli olmayacağını söyledi.

En çok gelişmekte olan ülkeler etkilenecek

Durumdan en ağır şekilde gelişmekte olan piyasalar ve ülkelerin etkileneceğini ifade eden IMF Başkanı Georgieva, bu ülkelerin ağır ekonomik darbeler alması durumunda milyarlarca dolar yardıma ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Türkiye ile temastayız

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Türkiye'nin IMF'ye karşı olan tutumunun sorulması üzerine "Türkiye dahil her üyeyle yapıcı temaslarımız var. Yapıcı temaslarımızı gelecek hafta toplantılarımızda sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

"Durum değişti"

Kristalina Georgieva, önümüzdeki hafta yapılacak IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde yaptığı açıklamada, "Sadece üç ay önce, 2020 yılında üye ülkelerimizin 160'tan fazlasının kişi başı gelirinde artış olmasını bekliyorduk" derken, bugün durumun değiştiğini şu sözlerle anlattı:

*Bugün bu sayı başa döndü. Şimdi 170'ten fazla ülkenin 2020'de kişi başına gelir artışında negatif olacağını tahmin ediyoruz.

Salgının ekonomik etkileriyle mücadele için 1 trilyon dolar ayırdık. IMF, bu tür günler için yaratıldı.

"Mücadele için 1 trilyon dolar ayırdık"

IMF Başkanı Georgieva, pandeminin yılın ikinci yarısında durması durumunda 2021'de kısmi iyileşme olabileceğini söylerken, durumun daha da kötüleşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Georgieva, "Genel görünümde çok ciddi bir belirsizlik olduğunu vurgulamalıyım. Durum, pandeminin ne kadar süreceği gibi değişkenlere göre daha da kötüleşebilir" dedi.