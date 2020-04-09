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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında atıksulara dezenfeksiyon uygulanacağını duyurdu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere yenilerini ekledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

- Sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak

- Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek 

- Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak.

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