Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüs tedbirleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında atıksulara dezenfeksiyon uygulanacağını duyurdu.Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere yenilerini ekledi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında;
- Sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak
- Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek
- Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak.
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