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Ümraniye Belediyesi, Mikronsis aracı ile dezenfekte çalışmasına başladı

Anadolu Ajansı

Ümraniye Belediyesi, yerli üretim olan Mikronsis aracıyla ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışmasına başladı. 

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin temizlik ordusuna yeni katılan Mikronsis aracı, Ümraniye’nin sokaklarında dezenfekte çalışması yapıyor.

Tanker içerisine konulan dezenfekte solisyonunu püskürtme usulü ile dışarıya yayarak dezenfekte çalışmalarını hızlandıran araç, ilçenin cadde ve sokaklarında aralıksız bir şekilde görev yapacak. Bu aracın devreye girmesiyle Ümraniye’nin sokakları daha hızlı ve daha sık dezenfekte edilecek. 

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Mehmet Yarıcı, koronavirüs salgınını önlemek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları ifade etti: 

"Ümraniye Belediyesi olarak başkanımız İsmet Yıldırım’ın öngördüğü değerler doğrultusunda sahada dezenfekte çalışması için tamamen yerli üretim olan mikronsis aracımızla çevre ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca Ümraniye genelinde 20 ekibimizden oluşan dezenfekte ekibi ile birlikte vatandaşlarımızın daha ferah ve temiz bir ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için sahada aktif olarak görevimizi sürdürüyoruz”  

Mikronsis aracının çalışma usulünü de anlatan Yarıcı, "Şu an temizlik çalışmalarında kullandığımız dezenfektasyon solisyonunun herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu araç tanker içerisine koymuş olduğumuz solisyonu püskürtme usulü ile çevreye yayarak sahada dezenfekte çalışması yapıyor" dedi. 

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