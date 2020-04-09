HABER /  EKONOMİ

Bakan Albayrak "Cari açığa darbe vuracak" deyip paylaştı

İnternet Haber özel içerik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz." açıklaması yaptı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından sondaj gemileriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Cari açığa darbe vuracak"

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

- Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

- 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz.

İşte ilgili paylaşım:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ücretsiz maske için eczane kararı! Bir kez kullanılan maske kaç kere takılır Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dr. Ahmet Şentürk 'virüs öldürmez' dedi farklı tedavi yöntemini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar
Feribottaki personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı
Türkiye hava sahasını açtı İtalyan ekip 2 yaşındaki çocuk için geldi: Asla unutmayacağız
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' mesajı attı
Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktıkları duygulandırdı
ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru şartları neler?
Kazakistan'da Baykonur Uzay Üssünden Soyuz MS-16 uzaya fırlatıldı!
Ronaldo için Real Madrid'e dönecek iddiası
Antalya'da koronavirüsü yenen kadın: Çift geldim tek gidiyorum
Milos Krasic'ten Fenerbahçe itirafı
Bayram ikramiyesi kimlere eksik yatacak?
Yorumlar