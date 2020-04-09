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Milos Krasic'ten Fenerbahçe itirafı

Milos Krasic, Fenerbahçe günlerinin istediği gibi gitmediğini belirtip, “En büyük üzüntüm taraftarların gerçek Krasiç’i izleyememiş olmasıdır” dedi.

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Bir dönem sarı-lacivertli camiada forma giyen Milos Krasic, Milliyet gazetesine kariyeri ve Fenerbahçe günleriyle ilgili konuştu.

Sırp futbolcu, 2012-13 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe’de şanssızlıklar yaşadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Ciddi sakatlıklar yaşadım. Bir an önce kendimi göstermek istiyordum. Bunun için hazır olmadan oynadım ve yüklendim. Acele etmem pahalıya mal oldu ve daha ciddi sakatlandım. Fenerbahçe benim her zaman kalbimde olacak. Ailem ve ben çok mutluyduk. Ancak kariyerimdeki en büyük üzüntüm Fenerbahçe taraftarlarının gerçek Krasiç’i izleyememiş olmasıdır” 

''Henüz karar vermedim”
Futbolu bıraktığından söz eden Milos Krasiç, “Gdansk’ta sakatlanmadım ve iyi bir performans sergiledim. Ama artık zamanı geldi diye düşündüm. Eskisi gibi motivasyonumun olmadığını fark ettim. Aslında maç izlerken insan tekrar sahaya girmek istiyor ama kendim ve ailem için en doğru kararı aldım. Futbolun içinde kalacağım kesin. Teknik adamlık ya da yöneticilik bilemiyorum. Henüz karar vermedim” dedi.

Conte etkisi!
Sarı-lacivertli takıma gelmeden önce en iyi zamanlarını Rusya’da CSKA Moskova formasıyla geçirdiğini aktaran Milos Krasiç, “En iyi zamanlarım Moskova’da geçti. Bireysel performansımın dışında takım olarak da UEFA Kupası’nı kazanmıştık. Ardından Juventus ve Manchester City’den teklif aldım. Tercihimi Juventus’tan yana kullandım. İlk yıl iy

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