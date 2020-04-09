Aydın'da yaşayan fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu

AYDIN'da fotoğraf sanatçısı olan Tufan Dinarlı'dan bir türlü haber alamayan kardeşi durumu polise bildirince, ekipler ilk olarak Dinarlı'nın evine baktı. Çilingir yardımıyla girilen evde polis, cansız bedenle karşılaştı. Dinarlı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı, evinde ölü bulundu.

Eve giren polis cansız bedenle karşılaştı

Söke'de yalnız yaşayan fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı'dan 3 gündür haber alamayan kardeşi dün saat 16.00 sıralarında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Dinarlı'nın salonda yerde cansız bedeni ile karşılaştı.

Ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Dinarlı'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk karma sergisini 1983 yılında açan Dinarlı, bugüne kadar toplam 56 fotoğraf etkinliği gerçekleştirmişti. Dinarlı'nın Söke Ovası'nda pamuk yetiştirenleri 'Beyaz Bir Öykü; Pamuk İnsanları' ve Ege Bölgesi'ndeki geleneksel deve ve boğa güreşi, Kurakucak Pehlivan Güreşleri ve Rahvan At Yarışları'nı konu alan 'Ege'de Kış Eğlenceleri' konulu saydam gösterileri bulunuyor. Dinarlı, 2004 yılında 'İzmir Saat Kulesi' ve 2005 yılında '8 Mart' isimli iki kısa metrajlı filmi yapıp, yönetmişti.