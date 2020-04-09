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Trabzon'un Hayrat ilçesinde 2 mahalle daha karantinaya alındı

TRABZON'un Hayrat ilçesinde 2 mahalle daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

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Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklada Hayrat ilçesinde 2 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerimiz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs salgını nedeniyle 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 08.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi. Hayrat ilçesinde daha önce de Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahalleleri karantinaya alınmıştı.

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