Antalya'da koronavirüslü genç böyle toprağa verildi sarsıcı görüntüler
Antalya’nın Manavgat ilçesinde öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç, özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi. Cenazeyi defneden görevliler defin sonrası elbiselerini yaktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde koronaviüs testi pozitif çıkan Hüseyin İncirbelen'in defin töreninden çarpıcı görüntüler geldi. Olay, 6 Nisan Pazartesi günü Manavgat Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, arkadaşı Murat Çağlar’ın evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.
İncirbelen’in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli’ye gönderilmesini istese de bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat’ta defnedilmesine karar verildi.
4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı
Antalya Büyükşehir Belediyesinden gelen özel ekip, İncirbelen’in cenazesini Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alarak Kavaklı Mezarlığı'na getirdi. İncirbelen için ilk olarak 4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı.
3 metre derinlinde çukur kazıldı
İncirbelen’in cenazesi, cenaze namazının ardından daha önce korona virüsten yaşamını yitiren Recebiye Okur’un yanında hazırlanmış yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezara tabut içerisinde konuldu.