Antalya'da koronavirüslü genç böyle toprağa verildi sarsıcı görüntüler

İncirbelen’in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli’ye gönderilmesini istese de bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat’ta defnedilmesine karar verildi.