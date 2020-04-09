İmamoğlu rest çekti: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, İBB’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı bağış kampanyasının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu, "Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin" diyerek rest çekti.

“Hesapları bloke etmeyin, bana soruşturma açın”

İBB'nin bağış alma yetkisi yasa ile tanımlanmış olduğuna işaret eden İmamoğlu, “Vakıfbank ve birkaç banka daha usulsüz uygulama yaptı. Hukuka başvurumuzu yaptık. Vatandaşın bize şartsız bağış kanallarını tıkamaya çalışıyorsunuz. Paramızı iade edin kardeşim. Soruşturma açmak istiyorsanız Ekrem İmamoğlu burada. Açın soruşturmayı hesap versin, yanlış yaptığını düşünüyorsanız” dedi.

İBB'nin gelir kaybı 1 milyar TL

İBB'nin tüm kuruluşları ve iştirak şirketleri ile birlikte salgın sürecinde bir aylık gelir kaybının 1 milyar TL'yi geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti: Merkezi hükümetin, hazinenin bize aktardığı paydan bahsetmiyorum. O paydaki kaybımız ne olacak onu da göreceğiz. Niye kaybımız var? Metro, otobüs, sosyal tesisler çalışmıyor. Bize yatacak vergiler yatmıyor. Su parası toplayamıyoruz, toplayamayız da bir süre daha. Yüzde 35 azaldı geçen ayki su faturaları. Bu ay yüzde 55-60'a varan azalmalar yaşanacağını öngörüyoruz.

415 bin yardım başvurusu

İBB'ye bugün itibari ile yardım için 415 bin başvuru olduğuna aktaran İmamoğlu “Bugün İstanbul'da 250 bine yakın küçük esnaf var. Çırağı kalfası vesaire günü birlik alana hizmet eder. Geçen hafta iş dünyasından sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptım. Türkiye'nin günü birlik kayıt dışı para kazanan insan sayısının 4.5 milyon olduğu ifade edildi. 4.5 milyonun yüzde kaçının İstanbul'a sirayet edeceğini düşünün. Kayıt dışı ekonomi ile insanların nasıl para kazandığını biliyoruz. Gelen yardım başvuruları şaşırtıcı değil” dedi.