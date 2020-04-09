HABER /  SAĞLIK

Bilim insanları koronavirüsün nasıl yayıldığına ilişkin simülasyon paylaştı

FİNLANDİYA Aalto Universitesi, hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikro damlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin simülasyon paylaştı.

Abone ol

Bilim insanları, koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikro damlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi.

Havada asılı kalmaya devam ediyor

Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikro damlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

En iyi korunma yöntemi evde kalmak

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji paylaştı! Fırtınalı günler bitti, sırada sağanak var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kulp şehidinin eşi yürek yaktı! Çocuklar aç kaldılar gidiyorum dedi
Çocuğunu alıp sokağa çıktı! Ölürse benim çocuğum size ne?
Kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
Ali Babacan: Evine ekmek götüremeyene nasıl 'evde kal' deriz?
İstanbul için en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı! Ekrem İmamoğlu söylüyor
ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR giriş Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2020
Rusya’da koronavirüs vakası 10 bini geçti
Dünya Bankası'ndan koronavirüs sonrası Türkiye için yeni büyüme tahmini
Aydın'da boğazı kesilip öldürülmüştü katilin ismini kanlı fotoğrafla paylaşmış
İspanya Başbakanı Sanchez: Koronavirüs, kontrol altına alınmaya başladı
BİLSEM 2. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yorumlar