Prof. Dr. Ercüment Ovalı nereli kimdir? Ergenekon'dan hapis yattı

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Koronavirüs için tedaviyi buldu. Peki Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bir dönem FETÖ'nün hedefi olduğunu ve Ergenekon'dan içeri alındığını biliyor musunuz? Sadece bu da değil, kanser aşısı sebebiyle de ABD ve İsrail ilaç şirketlerinin bir numaralı hedefiydi.

Abone ol

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışan Türk doktor Prof. Ercüment Ovalı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geliştirdikleri tedavinin onaylandığını aktaran Ovalı, “Ve COVID-19 immün plazma ve tedavisi onaylandı. Kök hücre ise yolda...” dedi.

Türkiye'nin yüreğini ferahlatan haberi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir Türk bilim adamı.

Prof. dr. Ercüment Ovalı kimdir?

Prof. Dr. Ercümen Ovalı, bir subayın oğlu olarak, 1961 yılında Babaeski’de dünyaya geldi. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde iç hastalıkları ihtisası, İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Trabzon KTÜ’de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye’nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır.

Kanser aşısını yapmak istedi hedef oldu

Henüz 38 yaşında iken profesör unvanını alan Ercüment Ovalı, 2017 yılında Amerika’dan kan ve kök hücreden yapay deri üretti ve bununla ‘en iyi deneysel araştırma ödülü’ aldı.

Aşıdan önce üzerinde çalıştığı kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi oldu.

FETÖ'nün ilk hapse attığı bilim insanı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı FETÖ’nun hedefi olan isimlerden biri. “Ergenekon davasında İlhan Selçuk ile birlikte ilk Silivri’ye alınanlardandı.