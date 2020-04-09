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Süleyman Soylu vatandaşı koronavirüs önlemlerine uyma konusunda uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından vatandaşları koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uyma konusunda uyardı. Soylu, vatandaşa evlerinde kalmalarını söyleyip sabretmeye davet etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uyma konusunda vatandaşı, twitter hesabından açıklama yaparak uyardı.

Süleyman Soylu'nun açıklaması şöyle:

Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim.

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