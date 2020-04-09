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Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan'da karantina kaldırıldı. 55 bin kişinin ayrıldığı kentten uçuşlar başladı.

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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.Çin basınında yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Uçuşlar başladı
Yaklaşık 55 bin kişinin ayrıldığı kenti, Tianhe Havaalanı'ndan bazı uçuşların başlamasıyla 10 bin kişinin daha bugün terk etmesi bekleniyor.Vuhan'dan Şanghay, Pekin ve Şıncın kentlerine ticari uçuşlar da yapılmaya başlandı.

Çin'de son durum
Çin'de salgının başından bu yana koronavirüs vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı. 77 bin 370 hasta da iyileşti.

Karantina kaldırıldı
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da 11 haftadır uygulanan karantina 7 Nisan'da kaldırılmıştı.

İlk kez hayatını kaybeden olmadı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki koronavirüs vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.

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