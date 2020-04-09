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İspanya Başbakanı Sanchez: Koronavirüs, kontrol altına alınmaya başladı

İspanya Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bu savaş, virüse karşı tam bir zafer olacak." dedi.

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, açıklamalarıyla ülkesinin halkına umut verdi.

İspanya'daki OHAL'in 26 Nisan'a kadar uzatılmasını öngören teklifin oylanmasına ilişkin Meclis oturumunda konuşma yapan Sanchez, koronavirüs salgınında düşüşün başlangıcına yakın olduklarını söyledi.

"Yangın kontrol altına alınıyor'' 

Sanchez, "Yangın kontrol altına alınmaya başladı. Bu savaş, virüse karşı tam bir zafer olacak." diye konuştu.

Ekonomik anlaşma arayışları 

Ülkesindeki tüm siyasi partileri, salgın krizinden sonra "ulusal ekonomik dirilme anlaşmasına" katılmaya çağıran Başbakan Sanchez, "İspanya'nın ekonomik ve sosyal açıdan yeniden inşası için büyük bir anlaşma öneriyorum." dedi.

Karantina şirketler için hafifletilebilir

İspanya'da karantina süresinin uzatılmasına rağmen, ülkedeki şirketler için bu kısıtlamanın hafifletilmesi planlanıyor.

Ülkede son durum

Şu ana kadar 148 bin 220 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 14 bin 792 kişi hayatını kaybetti. İspanya, vaka sayısı bakımından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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