HABER /  YEREL

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı

ANTALYA'nın dalgıç valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse dikkat çekmek için bir kaya balığının boş bir kabuğu yuva olarak kullandığı fotoğrafla yaptığı esprili paylaşımda, “Antalya'da çağrımızı duymayan kalmamış" dedi.

Abone ol

Antalya'nın dalgıç yönü, su altına olan ilgisi ve su altı zenginliklerinin turizme kazandırılması adına yaptığı birçok önemli çalışmasıyla da tanınan Vali Münir Karaloğlu, deniz altından bir kaya balığının, kendisine yuva edindiği kabuk içinden sadece başını çıkardığı bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafla birlikte “Antalya'da çağrımızı duymayan kalmamış" esprisi yapan Vali Karaloğlu'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Koronavirüs salgınından korunmak ve yayılımını engellemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından sürekli duyurularda ve uyarılarda bulunarak, Antalyalılara evde kalmaları çağrısında bulunan Vali Karaloğlu, yaptığı esprili paylaşımının altına da #EvdeKalAntalya çağrısında bulundu.

Antalya'nın su altındaki zenginliklerinin hem kitaba hem de filme dönüştürülmesi çalışması kapsamında fotoğrafı çeken su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ise, “Sayın Valimizin denizlerde yaşamın ve kültürel varlıklarımızın korunması ve tanıtılması konusundaki duyarlılığını alkışlıyoruz. Bu kaya balığı boş bir kabuğu yuva olarak kullanıyor. Demek oluyor ki denizde gördüğümüz boş kabukları almamalıyız. Bu kare, anlatımına en iyi örnek" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
Ali Babacan: Evine ekmek götüremeyene nasıl 'evde kal' deriz?
İstanbul için en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı! Ekrem İmamoğlu söylüyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Fatih Portakal ve Babacan'a tepki
Roman kadına Geber diyen İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
İstiklal Caddesi'nde kadının yüzüne öksürüp parasını çalmaya çalıştı
Videonu çek TRT'ye gönder 23 Nisan'da seni bütün Türkiye izlesin
Nail Noğay kimdir aslen nereli twitter'da ne dedi?
Honda Türkiye üretime verdiği arayı uzattı
Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 13 gözaltı
Kahvaltı sofraları için leziz bir atıştırmalık baharatlı peynir topları!
Yorumlar