Nail Noğay kimdir aslen nereli twitter'da ne dedi?

Nail Noğay kimdir Roman vatandaşa twitter'da ne dedi soruları bugün gündem oldu. Çocuklarım aç diyen bir Roman vatandaşa 'geber' diyen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay'ın hayatı merak konusu oldu. Görevden alınan Nail Noğay hakkında merak edilenler...

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Twitter'da Roman bir vatandaşın 'çocuklarım aç' sözlerine geber diyen Nail Noğay internette merakla araştırılmaya başlandı. Peki Nail Noğay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Twitter'da 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı işte merak edilenler...

Nail Noğay 'Çocuklarım aç diyen' vatadaşın videosunu paylaşarak 'geber' dediği iddia edilen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı..

Nail Noğay'ın kaç yaşında ya da nereli olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

NAİL NOĞAY TWİTTER'DA NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından Roman bir vatandaşın 'Çocuklarım aç' demesi üzerine bu videoyu paylaşarak 'geber' diyen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı..

NAİL NOĞAY GÖREVDEN ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi