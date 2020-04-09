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Evde emekli maaşı almak için ne yapılır, başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Emekli maaşlarını banka, PTT ve ATM'lerden alan emeklilere evde emekli maaşı kolaylığı sunuluyor. Peki vatandaşlar emekli maaşının eve getirilmesi için ne yapması gerekiyor, nereye başvurulacak?

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Emekli maaşlarını bankaya giderek alamayan vatandaşlar merakla evde emekli maaşı detaylarını araştırıyor. Salgın tedbirleri kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır?

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR: e-Devlet'te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabilirsiniz.

HANGİ BANKALAR EVE EMEKLİ MAAŞI GETİRİYOR: Bazı bankalar da evde emekli maaşı ödemesini gerçekleştiriyor. Emekli maaşını evde alma işlemlerini gerçekleştiremeyenler ise 155 ve 156'yı arayarak emniyet güçlerinden ve sosyal yardım kurumlarından destek alabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.

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