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Olayın adresi Safranbolu! Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza

Markette kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 TL ceza kesildi.

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

Market çalışana doğru hapşırdı

Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde medyana geldi. İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışana doğru hapşırdı.

392 TL ceza kesildi

Yaşanan tartışma üzerine market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.

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