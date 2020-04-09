Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin

DİYARBAKIR Kulp'ta PKK tarafından sivillerin öldürülmesi üzerine açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bölge komutanını aradım, 'Bulunca lime lime edin' dedim" açıklamasında bulundu.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi, 5 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada bölge komutanını arayıp failleri bulunca 'Lime lime etme talimatı verdiğini' söyledi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, saldırı hakkında Soylu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kulp’tan üzücü haberler gelmeye devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Operasyon talimatını vermiş, bölgeyle irtibat halindeydi. 'Bölge komutanını aradım. ‘Bulunca lime lime edin’ diye talimat verdim' dedi. PKK’nın ekmek parası peşindeki sivil vatandaşlara yönelik bu katliamını tarihe not düşmek gerektiğini söyledi.

İHA ve SİHA’larla geçiş yolları sürekli izleniyor

PKK’nın son iki yıldır kış yapılanmasına izin verilmiyor. Türkiye’deki Kandiller dediğimiz sınırlarımızın içindeki kampları kullanılamaz hale getirildi. Sınırlarımızın içindeki terörist sayısı ilk kez beş yüzün altına düştü. Baharın gelmesiyle birlikte Kandil başta olmak üzere Irak’taki kamplardaki teröristler, Irak ve Suriye güzergâhını kullanarak içeriye sızar, eylem yaparlardı. İHA ve SİHA’larla geçiş yolları sürekli izlenip anında müdahale edildiği için artık bunu da yapamıyorlar. Kulp’taki eylemle PKK “Hâlâ varım” mesajı veriyor. Baharla birlikte hayvanlarını yaylaya çıkaracakları, ormana ağaç kesmeye gidecekleri sindirmeye çalışıyor.

Geçmişte bu tür eylemler etkili oluyordu. Bölge halkını sindiriyor, Türkiye’nin moralini bozuyordu. Ama artık o günler geride kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, 'Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını pek paylaşmayız ama ibret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız' dedi."

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