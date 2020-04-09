HABER /  GÜNCEL

Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı! Görüşmeler tıkandı

Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelindi. Meclis'te devam eden görüşmeler; CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak tavır almasıyla tıkandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan düzenleme Meclis'e geldi.Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi.

HDP istedi CHP-İP oylamaya katılmadı

HDP, Meclis'te görüşmelerin tıkanması için yoklama istedi.CHP ve İyi Parti Meclis Genel Kurulu'nda olmasına rağmen oy kullanmayınca Genel Kurul kapandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
KYK öğrenim kredisi borcu olanlara müjde! İndirim ve erteleme torba yasaya eklendi
Koronavirüsü 48 saat içinde öldüren ilaç bulundu! Bomba gelişme
Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
Dolar yükseliş trendine girdi! Sürekli artıyor
ABD koronavirüs nedeniyle Türkiye'den yardım istedi maske ve sabun talebi
Koronavirüs ile mücadeleden 3 sevindirici haber
ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo'nun 58 milyon TL’lik sığınağı
Koronavirüs tehdidiyle damacanada tercih değişti
Adana'da evine 50 metre uzaklıkta ölü bulundu
Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 büyükbaş ile katıldı
Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi
Koronavirüs ilaçlarını SGK ödeyecek! Covid-19 vakalarının tedavisi 'acil hal' oldu
Yorumlar 3 yorum