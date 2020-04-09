Adana'da evine 50 metre uzaklıkta ölü bulundu

ADANA'da Hüseyin Aydın isimli vatandaş, evine 50 metre mesafede ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir cinayet belirtisi bulunmayan Aydın'ın kesim ölüm nedeni otopsiden sonra netleşecek. Ancak tahminler Aydın'ın kalp krizi geçirdiği yönünde.

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Adana'da akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi'nden geçenler, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücudunda yara izi yok

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin Hüseyin Ayhan'a ait olduğu tespit edildi. Vücudunda yara izine rastlanmayan Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan bakkal dükkanı işleten Ayhan'ın hayatını kaybettiği nokta ile evinin arasındaki mesafenin 50 metre olduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Ayhan'ın cesedi, morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.