İzmir'de kira ödeyemediği için minibüste yaşayan çiftten 'Evde kal' çağrısı

İZMİR'de kira ödememek için eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdüren çift, koronavirüs nedeniyle izole hayat yaşadıklarını belirtip, herkese evde kalmaları yönünde çağrı yaptı. Öte yandan çift, hayırseverlerden sıcak bir yuva beklediklerini de söyledi.

Abone ol

İzmir'de boya ve dekorasyon ustası olan 52 yaşındaki İsmail Kömürcü, 57 yaşındaki dini nikahlı eşi Bircan Laçin ile birlikte eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdürüyor.

"Ev kirasını ödeyemedim"

Kira ödememek için 3 yıldır minibüste yaşadıklarını belirten İsmail Kömürcü, "Bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadık. Neden mi, minibüste yaşıyoruz? Çünkü ev kiraları çok fazla. Ev kirasını ödeyemedim. Yağlı boya ve dekorasyon ustasıyım. İşimiz bir gün var, bir gün yok. Ama bir şekilde çalışıyoruz. Bu yüzden minibüsü tercih ettim. Sobamızı da kurdum. Isınıyoruz, çayımızı demliyoruz ve yemeğimizi yapıyoruz. Durumumuz böyle" dedi.

Hayırseverlerden sıcak bir yuva bekliyor

Sıcak bir yuva hayali olduğunu söyleyen Kömürcü, "Hayırseverlerden sıcak bir yuva isteğim var. Çalışmak çok güzel bir şey. Eğer evi boyanacak kimse varsa ulaşsın hemen çalışırım" diye konuştu. Kaymakamlığa yardım için başvuru yaptığını da belirten Kömürcü, "Senin ikametgahın yok dediler, yardımda bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Evde kal çağrısı yaptı

Minibüste yaşamın zorluklarından bahseden Bircan Laçin ise, "Zorluğu var. Bulaşık çamaşır yıkamak zor. Su bulmak güç. Normal bir evdeki gibi değil minibüsteki yaşam" şeklinde konuştu. Çift ayrıca salgın nedeniyle sokağa çıkılmamasını isteyerek, halka evde kal çağrısında bulundu.