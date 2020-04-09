Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yolları ayrıldı

Beşiktaş'ta kiralık oyunculardan ilk ayrılan Rebocho oldu. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

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Beşiktaş’ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.

Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında birçok takım evde idman yapmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da Sergen Yalçın ve ekibinin verdiği talimatlarla su süreci atlatıyor.





Yönetim Rebocho'ya teşekkür etti

Liglerin ertelenmesinden sonra gözler kiralık oyunculara çevrildi. Sözleşmeleri sona erecek olan Beşiktaş'ta kiralık oyunculardan ilk ayrılan Rebocho oldu. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.