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ABD koronavirüs nedeniyle Türkiye'den yardım istedi maske ve sabun talebi

Yeni tip coronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD, Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara'ya gönderdiği listede sabun, maske ve ceset torbası gibi ürünler talep etti.

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ÇİN'de başlayıp tüm yerküreye hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı içerde her alanda seferberlik ilan Türkiye, zor durumdaki yabancı devlet ülkelerine de yardım elini esirgemiyor.. Dünyada genelinde bugüne kadar yardım isteyen 93 ülkenin 32'sine karşılık veren Türkiye, yeni talepleri de almaya devam ediyor.

Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen ABD de büyükelçilik aracılığıyla ürün talep listesi gönderdi.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, ABD'nin teklifinde sağlık malzemelerinin takas yöntemiyle tedarik edilebileceği de vurgulanirken listede ceset torbasından sabuna kadar pek çok ürün yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlıklarına ulaşan ABD'nin listesinde şu ürünler var: "Yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tibbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi."

"Takas yapabiliriz'' teklifi 

Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olması halinde Türkiye'de kapasite fazlası bulunabilecek malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği belirtilirken, takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi.

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