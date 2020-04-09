Koronavirüs Suud kraliyet ailesine sıçradı! 150 kraliyet üyesinde virüs tespit edildi

'Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı' iddiasını ortaya atan New York Times, aralarında Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un (77) da bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

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New York Times gazetesinin Suudi başkentindeki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ilk koronavirüs vakasının 6 hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan'da, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 Suud hanedanı üyesi Covid-19'a yakalandı.

Hastalar kraliyet üyelerine yer açmak için nakledildi

Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi. Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

Kral Selman Kızıl Deniz'de bir adada kendini karantinaya aldı

Gazeteye konuşan doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi.

Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarılan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

Çok sert önlemler alınmasının nedeni kraliyet ailesine bulaşması

Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüse karşı tüm hava ve kara sınırını kapatma, bazı vilayetlerde tüm gün sokağa çıkma yasağı, umre ziyaretlerinin iptal edilmesi, cemaatle namazların askıya alınması gibi sert tedbirleri hızla almasının arkasında virüsün hanedan üyelerine ulaşması etkili oldu.

Suudi Arabistan, şu ana kadar koronavirüs vaka sayısını 2 bin 795, hayatını kaybedenlerin sayısını 41 olarak açıkladı.