İşten çıkarmalar yasayla 3 ay yasaklanıyor

Hazırlanan taslağın kabul edilmesi halinde işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

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Yeni yasa teklifinin taslağında işten çıkarmanın üç ay yasaklanması hedefleniyor. NTV'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek, işçilere günlük 39.24 TL ödenecek.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak yeni bir yasa teklifinin hazırlandığı öğrenildi.

Hazırlanan taslağın kabul edilmesi halinde işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası temsilcilerine sunuldu.