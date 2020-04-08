Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı! Koronavirüste vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 812'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 38.226'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım'' ifadelerini kullandı.

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

İyileşen hasta sayısı bin 846'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler arasında iyileşen hasta sayısındaki artış dikkat çekti. Son 24 saatte 284 hasta koronavirüsten iyileşerek taburcu edildi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı bin 846'ya yükseldi.