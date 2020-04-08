O güvenlik amirinin test sonucu açıklandı

Umreden dönenlerin kaldığı Konya'daki karantina yurdunun güvenlik amirinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

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Oda TV'nin haberine göre, umre dönüşünde yüzlerce vatandaş, çeşitli illerde öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı. Konya'da 16 Mart'ta kaçmaya çalıştıkları, engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ile polislere tükürerek "Bizde varsa size de geçsin" dediği iddia edilmişti.

Görüntülerde de kaçmaya çalışan umrecilerin yurdun güvenlik görevlileri ve polis tarafından engellendikleri görülmüştü.

Yapılan testler sonucu Konya'daki karantina yurdunun güvenlik amirinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Umreden dönenler

Umre'den dönen yurttaşlar 15 Mart tarihinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) yurdunda karantina altına alınmıştı.

Karantina süresi dolan Umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.