HABER /  SPOR

Juventus'tan Merih Demiral kararı

Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri'nin listesinde Merih Demiral da var.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının futbolu durdurmasın ardından takımlar, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. İtalyan devi Juventus'ta da teknik direktör Maurizio Sarri, önümüzdeki yıl takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirledi.

Merih'in satılmasına sıcak bakmıyor
Bu doğrultuda takımda kalacaklar ve gidecekler listesi oluşturan Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral'ın takımdan ayrılmasına karşı. Merih'in yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in de gelecek yıl kadroda olmasını isteyen Sarri, Torino ekibinin yönetimine bu isteğini iletti.

Maaş indirimi
İtalya'da ücret kesintisine giden ilk takım olan ve 90 milyon euroluk bir tasarruf yapması öngörülen Juventus'ta, dört aylık kazancından feragat eden her bir oyuncunun maaşından ne kadar kesinti yapılacağı belli oldu.

Cristiano Ronaldo: 31 milyon euroluk yıllık ücretinin 10.33 milyonluk kısmından vazgeçti.

Merih Demiral: 1.8 milyon euro olan yıllık ücretinde, 600 bin euro indirime gidiliyor.

Buffon: 1.5 milyon euro yıllık ücretin 500 bin eurosunu bırakmak durumunda kaldı.

Khedira: 6 milyon euro olan yıllığı 2 milyonluk azalmayla 4 milyon euroya iniyor.

Dybala: 7.5 milyon euroluk yıllık maaşının 2.5 milyonunu bırakıyor.

De Light: 8 milyonluk yıllık kazancından 2.67 milyon euro'luk indirimi kabul etti.

Ramsey: 7 milyon euro olan maaşının 2.33 milyonunu bırakıyor.

Pjanic: 6.5 milyon euro kazanacakken, son gelişmelerin ardından bunun 2.17 milyonluk kısmından mahrum oluyor.

Higuain: 7.5 milyon euroluk yıllık maaşının 2.5 milyonundan vazgeçiyor.

90 milyon Euro tasarruf edilecek
İtalyan ekibi Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayını kapsayan 4 aylık dönemde, ücretlerde kesintiye gidecek. Belirlenen yeni maaşlar sonrası 90 milyon Euro tasarruf edileceğini açıklayan Juventus, oyuncular ve teknik heyete gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı
İtalyan ekibi, anlaşma ile ilgili detayları daha sonra açıklayacak. İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı! Moral çok önemli
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman koronavirüs nedeniyle öldü
Roma'dan Cengiz Ünder için flaş karar! Korona darbesi
Ekrem İmamoğlu'nu böyle tehdit etti: Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm
Türkiye'nin korona önlemleri İsrail'in gündeminde! Erdoğan’ı örnek almalıyız
İçişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs karantinası' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere takıldı kimin duası kabul oldu
İBB ihaleye çıktı! İstanbullulara 500 bin yardım kolisi dağıtacak
Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'yla kritik görüşme
Antalya'da kavga eden dilencileri ayıramayan polis biber gazına başvurdu
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Acilen işten çıkarmalar yasaklanmalı
Cevdet Balıkçı son hali nasıl Yeşilçam oyuncusu filmleri neler?
Yorumlar