Juventus'tan Merih Demiral kararı

Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri'nin listesinde Merih Demiral da var.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının futbolu durdurmasın ardından takımlar, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. İtalyan devi Juventus'ta da teknik direktör Maurizio Sarri, önümüzdeki yıl takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirledi.

Merih'in satılmasına sıcak bakmıyor

Bu doğrultuda takımda kalacaklar ve gidecekler listesi oluşturan Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral'ın takımdan ayrılmasına karşı. Merih'in yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in de gelecek yıl kadroda olmasını isteyen Sarri, Torino ekibinin yönetimine bu isteğini iletti.





Maaş indirimi

İtalya'da ücret kesintisine giden ilk takım olan ve 90 milyon euroluk bir tasarruf yapması öngörülen Juventus'ta, dört aylık kazancından feragat eden her bir oyuncunun maaşından ne kadar kesinti yapılacağı belli oldu.

Cristiano Ronaldo: 31 milyon euroluk yıllık ücretinin 10.33 milyonluk kısmından vazgeçti.

Merih Demiral: 1.8 milyon euro olan yıllık ücretinde, 600 bin euro indirime gidiliyor.

Buffon: 1.5 milyon euro yıllık ücretin 500 bin eurosunu bırakmak durumunda kaldı.

Khedira: 6 milyon euro olan yıllığı 2 milyonluk azalmayla 4 milyon euroya iniyor.

Dybala: 7.5 milyon euroluk yıllık maaşının 2.5 milyonunu bırakıyor.

De Light: 8 milyonluk yıllık kazancından 2.67 milyon euro'luk indirimi kabul etti.

Ramsey: 7 milyon euro olan maaşının 2.33 milyonunu bırakıyor.

Pjanic: 6.5 milyon euro kazanacakken, son gelişmelerin ardından bunun 2.17 milyonluk kısmından mahrum oluyor.

Higuain: 7.5 milyon euroluk yıllık maaşının 2.5 milyonundan vazgeçiyor.

90 milyon Euro tasarruf edilecek

İtalyan ekibi Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayını kapsayan 4 aylık dönemde, ücretlerde kesintiye gidecek. Belirlenen yeni maaşlar sonrası 90 milyon Euro tasarruf edileceğini açıklayan Juventus, oyuncular ve teknik heyete gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı

İtalyan ekibi, anlaşma ile ilgili detayları daha sonra açıklayacak. İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.