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Roma'dan Cengiz Ünder için flaş karar! Korona darbesi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, corona virüs salgını nedeniyle mali açıdan rahatlamak isteyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i satış listesine koydu.

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Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona virüs pandemisi Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı. Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor.

Corona virüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.

Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder
Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı. Calciomercato adlı internet sitesi haberi, 'Corona virüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.

Bundesliga ve Premier Lig ekipleri yakın takipte
Daha önce İtalyan basınında bazı Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin Cengiz'i yakın takibe aldığı hatta temaslara başladığı ifade edilmişti. Roma'nın bu kararının ardından milli yıldızın İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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