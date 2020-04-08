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Ankara’da yeni koronavirüs kararı! Bu kez mezarlıklarla ilgili

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlıkları cenaze sahipleri haricinde ziyarete kapattı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada mezarlık ziyaretlerine yasak getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

* Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri günlük olarak devam etmektedir. Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ZİYARETE kapatılmıştır.

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