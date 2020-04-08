Ankara’da yeni koronavirüs kararı! Bu kez mezarlıklarla ilgili

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlıkları cenaze sahipleri haricinde ziyarete kapattı.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada mezarlık ziyaretlerine yasak getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
* Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri günlük olarak devam etmektedir. Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ZİYARETE kapatılmıştır.
Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri günlük olarak devam etmektedir.— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 8, 2020
Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ZİYARETE kapatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/NYpr8JXbIg