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İçişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs karantinası' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınından etkilenen il ve ilçelerdeki 'karantina' uygulamasına ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Bakanlık, "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." denildi.

Bakanlık; 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının ise devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 Nisan 2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir.

- Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.

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