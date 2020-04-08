HABER /  YEREL

Antalya'da 40 metrede intihara kalkıştı vazgeçmek için polisten içki istedi

ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerde içki içip intihara kalkışan Süleyman K., inanılır gibi değil ama içki getirilmesi karşılığında eylemine son vereceğini söyledi. Getirilen içki, peynir ve kavunu yiyen Süleyman K., intihardan vazgeçti. 

Abone ol

Antalya'da sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ta meydana geldi. Çanakkale'den 4 gün önce kente gelen Süleyman K.'yi denizden 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sigara bile aldı, polisleri 2 saat uğraştırdı

Tehlikeli yerde içki içen Süleyman K.'den bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye gelmesi istendi. Görevlilerin bu talebine olumsuz yanıt veren Süleyman K., polisten sigara alıp, içki içmeye devam etti. Görevliler, yaklaşık 2 saat boyunca güvenlik önlemi alıp, Süleyman K.'yi ikna etmek için uğraştı.

Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K. ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek, falezlerden kendilerine doğru gelmesini sağladı.

İntihardan vazgeçmek için içki istedi

İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içkiyi Süleyman K.’ye getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip, peynir ve kavunu yedi. İçkisini bitiren Süleyman K.,, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis'te MHP ile HDP arasında gerginlik! MHP'li vekil şerefsiz kancık deyince...
Sağlıkta şiddeti önleme teklifi! AK Partili Bülent Turan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan anketinde dikkat çeken değişim Metropoll paylaştı
Corona virüs hastalarının izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede
Sağlık çalışanları için yasa teklifi AK Parti ve MHP teklif verdi
Kayseri'de bir binada en tehlikeli kişide koronavirüs çıktı 32 aile karantinada
ÖNCEKİ HABERLER
83 yaşında koronavirüsü yendi acı haberi kimse ona söyleyemedi
PKK'nın sözde Zap sorumlusu Fadıl Ekinci öldürüldü MİT'ten nokta operasyonu
Kurban Bayramı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
'Depolarındaki etler çürüdü' iddiasına Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt
Denizli'de 'Vefa destek grubundan geliyoruz' yalanıyla hırsızlık yaptılar
Seyahat izin belgesi alma e devlet girişi nasıl alınır?
Yorumlar