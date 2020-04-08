HABER /  YEREL

Denizli'de 'Vefa destek grubundan geliyoruz' yalanıyla hırsızlık yaptılar

DENİZLİ'de koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Denizli Tavas'ta pazar günü 2 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin evlerine gidip, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyledi. Şüphelilerden biri, ev sahiplerini temel gıda ihtiyaçlarını ellerindeki kağıda not alıp oyalarken, diğeri ise evlere girip, bulduğu değerleri eşyaları çaldı.

Bakır kazanına bile göz diktiler

Şüphelilerin bir evden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin, gittikleri evde kimsenin olmadığını fark edip, bahçede bulunan bakır kazanları çalarak otomobillerine koyduğu görüldü.

Bugün hırsızlık için gittikleri evde yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kadir S. (43) ile Veli K. (45) olduğunu tespit etti.

İki şüpheli, bu sabah yine aynı yöntemle hırsızlık için gittikleri Sarayköy ilçesindeki bir evde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Kadir S.'nin 5, Vali K.'nin ise 6 ayrı benzer suçtan arandığı belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık çalışanları için yasa teklifi AK Parti ve MHP teklif verdi
Kayseri'de bir binada en tehlikeli kişide koronavirüs çıktı 32 aile karantinada
Dünyayı tedirgin eden olay! 19 gün boyunca bekletilen cesetten çıktı
Türk Tabipler Birliği'nden koronavirüs vaka sayısıyla ilgili şok iddia
Galatasaray'da Falcao'nun yerine Hulk!
Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz
ÖNCEKİ HABERLER
Mercedes'ten koronaya karşı sürpriz destek! Solunum cihazı tasarımını ücretsiz dağıtacak
Seyahat izin belgesi kimler alabilir nerden alınacak?
Beylikdüzü'nde bir özel hastanede yangın paniği
Kapıcı koronavirüs olunca tüm apartman karantinaya alındı
Ömer Çelik'ten Diyarbakır'daki hain PKK saldırısına ilişkin açıklama
Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
Yorumlar