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Bakan Berat Albayrak 70 yıllık stratejik hayali açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinop'ta inşa edilen nükleer santralin fotoğraflarını paylaşarak, Türkiye'nin 70 yıllık stratejik hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sinop'ta inşa edilen nükleer santrale ilişkin paylaşım yaptı. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz  gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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