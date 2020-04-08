100 Yıllık Mücadele ''Bir Ulusun Doğuşu''

TRT Haber’in, Kurtuluş Savaşı’nın Karargahı, gazi meclisimizin 100.yılına özel olarak hazırladığı 100 Yıllık Mücadele Belgesel Dizisi, 23 Nisan’a kadar her gün saat 10.45’te ekrana gelecek.

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16 Mayıs 1919 sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Bandırma Vapuru ile başlayan mücadele, 23 Nisan 1920’de ilk meclisin açılışı ile başarıya ulaşmış ve 100 yıl boyunca iradesini sürdürmüştür.

100 Yıllık Mücadele Belgesel Dizisi; yıllar boyunca savaşlarla, baskılarla ve

darbelerle durdurulmaya çalışılmış 100 yıllık bir meclisin öyküsüdür. Kahramanlık ve zafer öyküleri çıkaran milli iradenin ekrana geleceği belgeselde, şanlı tarihimiz bir kez daha gözler önüne serilecek.

Cemil Çiçek ve Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya’nın proje danışmanı olarak yer aldığı TRT Haber özel yapımı belgeselin seslendirmesini Hakan Şahin üstlenirken sunuculuğunu Çağatay Gökmen yapıyor.

Gazi meclisin kuruluşunun 100.yılına özel olarak hazırlanan, 15 bölümlük “100 Yıllık Mücadele Belgesel Dizisi” her gün saat 10.45’te TRT Haber’de.