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Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

ATV'nin en çok izlenen dizisi olan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşam var mı araştırması başladı. 8 Nisan ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Yerine yabancı bir film yayınlanacak.

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Daha ilk bölümden itibaren büyük ses getiren ATV dizisi Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin hayranları sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken üzen haber geldi. Peki bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? 

Şanlı Osmanlı Devlet'nin kuruluşunu anlatan dizi Kuruluş Osman Çarşamba akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyordu fakat ülkemizi saran koronavirüs nedeniyle dizi setleri bir bir durdu. Bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu.

Bu nedenle bu akşam  Kuruluş Osman dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek.  8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Olayların ardı arkasının kesilmediği Kuruluş Osman son bölümünde; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için elinden geleni ardına koymadı. 

Finale ise ortaya çıkan gerçek damga vurdu. Batur'un katilini Balgay'dan öğrenen Osman Bey, yine bir seçenekle karşı karşıya kaldı. 

Finalde Balgay ile ittfak yapacağını söyleyen Osman Bey'in neler yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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