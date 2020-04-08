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Eczanelerde maske satışı yasaklanmıştı! Vatandaş nereden bulacak

Eczanelerde maske satışı yasaklandı. Vatandaşlar eczanelere gittiğinde maske satın alamayacak. Peki eczacıların elinde kalan maskeler ne olacak?

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak eczanelerde maske satışlarının yasaklanması hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Devletin, eczacıların elinde bulunan maskeleri alacağını zannetmediğini söyleyen Çolak, “Elindeki maskeleri iade edebilen, iade edecek. Edemeyenin ise ürünler elinde kalacak.” dedi.

İsteyen eczanelerin maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtabileceğini söyleyen Çolak, “Pandemi süreci uzun sürecek. Eczaneler maskeleri çalışanlarına da kullandırabilir.” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ MASKEYİ NEREDEN ALACAK?

Maskelerin eczaneler başta olmak üzere market ve sokaklarda parayla satışı yasaklanınca yeni bir sıkıntı ortaya çıktı. E-devlet üzerinden henüz eline maske geçmeyenler maskeye ulaşma sorunu yaşıyor. Bilindiği gibi işyerleri, pazarlar, marketler ve ulaşım gibi toplu ulaşımda maske kullanmak zorunlu.

Parayla satışı yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada, “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından Türk Eczacıları Birliği de bir açıklama yaparak “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

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