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Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: İstanbul pilot bölge seçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Vali Yerlikaya, "İstanbul pilot bölge seçildi" diye konuştu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Vali Yerlikaya, "İstanbul pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Paketlerimiz hazırlandı"

- Cumhurbaşkanımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Sanayii ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığımız süratle öncü oldu. Paketlerimiz hazırlandı.

E-devlet ve PTT'ler aracılığıyla başvuran herkese maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak. 

"1 milyon 150 bin adet"

- 1 milyon 150 bin kişiye paketler ulaştırılacak. İstanbul pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü için 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

"Ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz"

- Tüm sektör temsilcilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmaya başladı. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

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