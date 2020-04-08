Koronavirüs hastaları yurda yerleştiriliyor! Tedavi yurtta devam edecek

KOCAELİ’de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak.

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KOCAELİ’de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçiren kişiler için yeni bir formül bulundu. Valilik'teki pandimu kurulu, hem hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak hem de koronavirüs hastalarının evlerine yerine daha güvenlikli ve kontrol altında tutulabilecekleri yerlerde tedavi edilmelerine kararv erdi. Bu amaçla koronavirüs rahatsızlığını hafif geçiren kişilerin tedavileri, hastane yerine 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda devam edecek.

İşte koronavirüslü hastaların kalacağı yurtlar

Valilik koordinasyonunda alınan karara göre, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edildi. İzmit’te bulunan 310 odalı Fatma Seher Hanım Yurdu ve 852 odalı Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez’de bulunan 72 odalı Pertev Paşa Yurdu ve Gebze’deki 344 odalı Gebze Yurdu bu amaçla hazırlandı. Her odada tek kişinin kalması sağlanan yurtlarda toplam bin 578 kişi kalabilecek.

Doktorlar takip edecek

Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, doktorlar tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak.

Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 164 personel tarafından sağlanacak.