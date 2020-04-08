Cevdet Balıkçı son hali nasıl Yeşilçam oyuncusu filmleri neler?

Yeşilçam'ın kötü adamı Cevdet Balıkçı öldü. Birçok filmde rol alan sevilen oyuncu Cevdet Balıkçı Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol almıştı. Peki Cevdet Balıkçı kimdir, eşi ve çocukları var mı?Abone ol
Yeşilçam'ın sevilen kötü adamlarından biri olan Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan Cevdet Balıkçı, genelde sert adam rollerinde yer bulmuştur.Yeşilçam filmlerinde daha çok koruma, mafya, kötü adam rollerinde görülen Cevdet Balıkçı, Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol aldı. Peki, Cevdet Balıkçı kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.
Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.
CEVDET BALIKÇI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
Keloğlan
1999
Baba
1994
En Kahraman Osman
1993
Kavgamız
1989
Zehir Hafiye
1989
Hafız Yusuf Efendi
1987
Japon İşi
1987
Sevdan Öldürdü Beni
1986
Kader Kurbanları
1986
Unutursun Diye
1986
İmparator
1984
Gırgıriyede Cümbüş
1983
İhtiras Fırtınası
1983
Buyurun Cümbüşe
1982
Gerzek Şaban
1980
Kartal Murat
1980
Benim Yaşantım
1979
Süpermen Dönüyor
1979
Haydar
1978
Tövbekar
1977
Yaman Delikanlı
1976
Bodrum Hakimi
1976
Kazıma Ne Lazım
1975
Çapkın Kızlar
1975
Üç Kağıtçılar
1975
Haşhaş
1975
Katran Bebek
1973
Kırık Merdiven
1972
Babanın Arkadaşı
1972
Aslanların Ölümü
1972
Baskın.
1972
Beyoğlu Kanunu
1971
Elmacı Kadın
1971
Kan Su Gibi Akacak
1969
Seninle Düştüm Dile
1969
Kaderimsin
1969
Yaşamak Hakkımdır
1969
Boğaziçi Soygunu
1969
Aslan Yürekli Kabadayı
1967
Ben Bir Kanun Kaçağıyım
1966