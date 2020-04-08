Cevdet Balıkçı son hali nasıl Yeşilçam oyuncusu filmleri neler?

Yeşilçam'ın kötü adamı Cevdet Balıkçı öldü. Birçok filmde rol alan sevilen oyuncu Cevdet Balıkçı Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol almıştı. Peki Cevdet Balıkçı kimdir, eşi ve çocukları var mı?

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Yeşilçam'ın sevilen kötü adamlarından biri olan Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan Cevdet Balıkçı, genelde sert adam rollerinde yer bulmuştur.Yeşilçam filmlerinde daha çok koruma, mafya, kötü adam rollerinde görülen Cevdet Balıkçı, Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol aldı. Peki, Cevdet Balıkçı kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.

CEVDET BALIKÇI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Keloğlan

1999

Baba

1994

En Kahraman Osman

1993

Kavgamız

1989

Zehir Hafiye

1989

Hafız Yusuf Efendi

1987

Japon İşi

1987

Sevdan Öldürdü Beni

1986

Kader Kurbanları

1986

Unutursun Diye

1986

İmparator

1984

Gırgıriyede Cümbüş

1983

İhtiras Fırtınası

1983

Buyurun Cümbüşe

1982

Gerzek Şaban

1980

Kartal Murat

1980

Benim Yaşantım

1979

Süpermen Dönüyor

1979

Haydar

1978

Tövbekar

1977

Yaman Delikanlı

1976

Bodrum Hakimi

1976

Kazıma Ne Lazım

1975

Çapkın Kızlar

1975

Üç Kağıtçılar

1975

Haşhaş

1975

Katran Bebek

1973

Kırık Merdiven

1972

Babanın Arkadaşı

1972

Aslanların Ölümü

1972

Baskın.

1972

Beyoğlu Kanunu

1971

Elmacı Kadın

1971

Kan Su Gibi Akacak

1969

Seninle Düştüm Dile

1969

Kaderimsin

1969

Yaşamak Hakkımdır

1969

Boğaziçi Soygunu

1969

Aslan Yürekli Kabadayı

1967

Ben Bir Kanun Kaçağıyım

1966