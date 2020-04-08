HABER /  GÜNCEL

Sokakta yakalanınca polise "60'ı az geçtim" dedi bakın kaç yaşında çıktı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaşını sorduğu vatandaş, "Altmışı biraz geçtim" cevabı verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Bafra ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yasağı ihlal edenlere para cezası uyguluyor. Bu kapsamda denetim yapan polisler, yolda yürürken gördükleri vatandaşı durdurup, yaşını sordu.

Vatandaş da "Altmışı biraz geçtim" yanıtını verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde, adı açıklanmayan vatandaşın 80 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam, para cezası uygulanmadan polis tarafından evine götürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ramazan’da teravih namazları camilerde mi kılınacak?
Kıyasen fatura uygulaması kapalı dükkanlar için geçerli olacak mı? EPDK açıklaması
Koronavirüs tatilindeki üniversitelerle ilgili AK Parti'den flaş teklif
83 yaşında koronavirüsü yendi acı haberi kimse ona söyleyemedi
Suriyeli sağlıkçılar Türkiye'de gönüllü nöbet tutmaya başladı
Ali Koç'un aklındaki teknik adam Laurent Blanc
ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Balıkçı kimdir kaç yaşında öldü? Cevdet Balıkçı filmleri
İran'da Koronavirüs bilançosu korkunç
İspanya'dan kötü haberler geliyor! İşte son durum
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı Türkiye'de artış var en çok da İstanbul'da
John Arne Riise ve kızı trafik kazası geçirdi
Beyaz peynirli omlet nasıl yapılır 2 dakikada hazır!
Yorumlar