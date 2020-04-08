Koronavirüs tatilindeki üniversitelerle ilgili AK Parti'den flaş teklif

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

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AK Parti, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu. Teklife göre şu anda koronavirüs tatilindeki üniversiteler, yaz tatili döneminde telafi eğitimi yapacak. Teklife göre ayrıca Ankara ve Kocaeli'de yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş verdikleri teklifin içeriğini kısaca şöyle özetledi:

- Yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılması

- Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi

- Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi

- Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulması...