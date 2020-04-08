e devlet ücretsiz maske başvurusu yapma cTC ile giriş

Koronavirüs salgınından korunmak için ücretsiz maske dağıtımı e devlet üzerinden yapılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların alamayacağı maske başvurusu her hafta yapılacak ve kişi başı 5 maske ile sınırlı olacak. Peki, e devlet maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ve PTT maske başvuru formu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parayla maske alımı yasak açıklamasının ardından vatandaşlar ücretsiz maske nasıl alınır, nereye başvuru yapılacak araştırması yapama başladı. Hane bazlı TC Kimlik Numarası ile PTT ücretsiz maske siparişleri devam ediyor. Ücretsiz maske siparişi kişi başına haftalık 5 adet ile sınırlı olacak. Yani kişi, haftalık olarak siparişini sağlayabilecekÇ PTT, dağıtım işlemlerini başvuru esnasında verilen adresler üzerinden verecek. Peki, PTT ücretsiz maske siparişi E-Devlet ile nasıl yapılır? İşte, ücretsiz maske başvuru formu hakkında detaylı bilgiler

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Salgından korunmak için vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak olan Maske, EPTTAvm sonrasında şimdi de E-Devlet üzerinden alınabiliyor. E-Devlet şifresi olan 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşların yapabildiği maske başvurusu, Türkiye genelinde her il ve ilçeden yapılabiliyor. PTT görevlilerinin evlere getireceği ücretsiz maske, haftalık 5 adet kotasına sahip olacak. Peki, E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, ücretsiz maske başvuru formu ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek.

Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.

Önceki akşam test linkinden başvuru yapanlara da maske gönderileceği ifade edildi. PTT Kargo’nun her hafta10’ar milyon maske ulaştırmayı planladığı da öğrenildi..

PTT Kargo aralığıyla ücretsiz olarak eve teslim edilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan yararlanamayacak.